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#ليبيا_الآن | أطلقت حكومة #بريطانيا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية WHO ووزار…

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أطلقت حكومة #بريطانيا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية WHO ووزارة الصحّة الليبية، مشروع تحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية ذات الجودة العالية في #ليبيا




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