ليبيا_الآن | أطلقت حكومة #بريطانيا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية WHO ووزار…

#ليبيا_الآن | أطلقت حكومة #بريطانيا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية WHO ووزارة الصحّة الليبية، مشروع تحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية ذات الجودة العالية في #ليبيا







