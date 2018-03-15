#ليبيا_الآن | إلتقى المبعوث الأممي غسان سلامة في مقر البعثة في #طرابلس ممثلين عن اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس الرئاسي بشأن الأحداث في الجنوب، لبحث أهداف اللجنة، والتي تشمل الحد من التوتر في الجنوب وتسهيل تقديم الخدمات والعمل على المصالحة بين الأطراف المتنازعة. وتعهد سلامة بدعم الأمم المتحدة لجهود اللجنة ضمن الإمكانيات المتاحة



