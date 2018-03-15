#ليبيا_الآن | كشفت مفوضة السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أنه بفضل الإتفاق المبرم بين الإتحاد الأوروبي والإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، تم خلال الشهرين الأولين من عام 2018 إنقاذ أكثر من 16،000 شخص من المخيمات في #ليبيا، وهي نتيجة أفضل بعشر مرات من عام 2017.