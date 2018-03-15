ليبيا_الآن| آخر مستجدات قضية أطفال رياض الشرشاري الثلاثة: تمكن عناصر فرع مباح…

#ليبيا_الآن| آخر مستجدات قضية أطفال رياض الشرشاري الثلاثة: تمكن عناصر فرع مباحث الغربية من القبض على “النمري المحجوبي ” وقتل أشقائه الذي يشتركون معه في الأعمال المخالفة للقانون، كما أنه الشخص الذي تعاون مع شخصين آخرين في #صرمان هما : “عبدالسلام غزالة” و”علي كردمين” في خطف أطفال عائلة الشرشاري، الذين لم يعرف مصيرهم حتى الآن.
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