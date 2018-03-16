ليبيا_الآن | زوّدت منظمة اليونيسف، بدعمٍ من الوزارة الألمانية للتعاون الإقتصاد…

#ليبيا_الآن | زوّدت منظمة اليونيسف، بدعمٍ من الوزارة الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية BMZ خلال الأسبوع الماضي 50,000 لترًا من المياه الصالحة للشرب للعائلات النازحة من #تاورغاء، بالتعاون مع الجمعية الليبية للمصالحة الوطنية والأعمال الخيرية.
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