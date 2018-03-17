عاجل

#ليبيا_الآن| قسم المرور والتراخيص في #بنغازي: على المواطنين الذين يستخدمون الط…

تم النشر منذُ 27 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| قسم المرور والتراخيص في #بنغازي: على المواطنين الذين يستخدمون الطريق العام، أخذ الحيطة والانتباه والالتزام، بسبب سوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية، خاصة في طرق بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو– مرادة خلال الثلاثة أيام المقبلة، جراء إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك