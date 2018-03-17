ليبيا_الآن| قسم المرور والتراخيص في #بنغازي: على المواطنين الذين يستخدمون الط…

#ليبيا_الآن| قسم المرور والتراخيص في #بنغازي: على المواطنين الذين يستخدمون الطريق العام، أخذ الحيطة والانتباه والالتزام، بسبب سوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية، خاصة في طرق بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو– مرادة خلال الثلاثة أيام المقبلة، جراء إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية.
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