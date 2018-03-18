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#ليبيا_الآن| وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني : يعتزم مكتب دعم وتمكين المرأ…

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني : يعتزم مكتب دعم وتمكين المرأة، دعوة كافة مراقبي التعليم بالبلديات إلى التواصل مع المكتب وذلك عن طريق استحداث مكاتب لدعم المرأة داخل مراقبات التعليم، وذلك حرصا من المكتب للتواصل المستمر مع مراقبات التعليم وتنفيذ وتطبيق سياسات المكتب والتواصل مع أكبر عدد من الموظفات والمعلمات داخل كل الكيانات.

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