ليبيا_الآن| القاهرة تجمع رئيس الأركان التابع للقيادة العامة للجيش الوطني اللي…

#ليبيا_الآن| القاهرة تجمع رئيس الأركان التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، الفريق عبدالرازق الناظوري، ورئيس الأركان المكلف من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اللواء عبد الرحمن الطويل، لبدء الجولة السادسة من مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية التي تتم برعاية اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا.
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