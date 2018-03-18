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#ليبيا_الآن|في إطار الخدمات التي يقدمها المجلس البلدي #طرابلس المركز، وزع عميد…

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن|في إطار الخدمات التي يقدمها المجلس البلدي #طرابلس المركز، وزع عميد البلدية عبد الرؤوف بيت المال، معدات طبية لمستشفى طرابلس المركز (( مستشفى شارع الزاوية )) ومستشفى الحروق والتجميل، بإشراف لجنة ومكتب الصحة بالبلدية .






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