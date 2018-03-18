ليبيا_الآن| ضبطت دوريات تابعة لفرع جهاز الحرس البلدي #إجدابيا أمس السبت، العد…

#ليبيا_الآن| ضبطت دوريات تابعة لفرع جهاز الحرس البلدي #إجدابيا أمس السبت، العديد من المواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك نتيجة لسؤء تخزينها في بعض المحلات، حيث تم إحضارها اإلى إدارة الفرع حتى لا تتسرب للإسواق.
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