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#ليبيا_الآن| ضبطت دوريات تابعة لفرع جهاز الحرس البلدي #إجدابيا أمس السبت، العد…

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| ضبطت دوريات تابعة لفرع جهاز الحرس البلدي #إجدابيا أمس السبت، العديد من المواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك نتيجة لسؤء تخزينها في بعض المحلات، حيث تم إحضارها اإلى إدارة الفرع حتى لا تتسرب للإسواق.





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