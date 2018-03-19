ليبيا_الآن | إستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج آمر غرفة عمل…

#ليبيا_الآن | إستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج آمر غرفة عمليات #تاجوراء العميد الشعاب محمد حسن وعدد من أعضاء الغرفة. واستمع السراج لتقريرٍ عن البرامج والجهود المبذولة لحفظ الأمن العام بالمنطقة، وتم مناقشة جملة من المواضيع التي تتعلق بآليات العمل الأمني واحتياجاته.
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