ليبيا_الآن | أعلنت الكتيبة 33 مشاة أن قوة تأمين #سرت أحبطت مساء أمس هجومًا مس…

#ليبيا_الآن | أعلنت الكتيبة 33 مشاة أن قوة تأمين #سرت أحبطت مساء أمس هجومًا مسلحًا على مصرف التجارة والتنمية، بعدما أقدمت مجموعة مسلحة على مهاجمة المصرف. وقبضت القوة على ثلاثة من المجموعة، وجاري التحقيق معهم للقبض على البقية.