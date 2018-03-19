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#ليبيا_الآن | أعلنت الكتيبة 33 مشاة أن قوة تأمين #سرت أحبطت مساء أمس هجومًا مس…

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أعلنت الكتيبة 33 مشاة أن قوة تأمين #سرت أحبطت مساء أمس هجومًا مسلحًا على مصرف التجارة والتنمية، بعدما أقدمت مجموعة مسلحة على مهاجمة المصرف. وقبضت القوة على ثلاثة من المجموعة، وجاري التحقيق معهم للقبض على البقية.

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