#ليبيا_الآن| دوريات قسم الظواهر السلبية بالبحث الجنائي ، تخلي مبنى تابع لوزارة الداخلية وتسلمه إلى مركز شرطة الفويهات.
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