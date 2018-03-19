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#ليبيا_الآن| دوريات قسم الظواهر السلبية بالبحث الجنائي ، تخلي مبنى تابع لوزارة …

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| دوريات قسم الظواهر السلبية بالبحث الجنائي ، تخلي مبنى تابع لوزارة الداخلية وتسلمه إلى مركز شرطة الفويهات.



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