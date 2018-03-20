ليبيا_الآن| قامت وحدة الترحيل التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #جن…

#ليبيا_الآن| قامت وحدة الترحيل التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #جنزور اليوم الثلاثاء، بترحيل 35 مهاجر غير شرعي من دولة النيجير طوعيا بالتعاون والشراكة مع منظمة IOM، بعد إتمام كل الإجراءات القانونية لترحيلهم.









