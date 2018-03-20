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#ليبيا_الآن| أصدر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية محمد بشر، قراراً رقم 172 …

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أصدر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية محمد بشر، قراراً رقم 172 لسنة 2018 ميلادية بشأن إعفاء أحمد علي العريفي من رئاسة فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #بنغازي، وتكليف منير القداري بدلا عنه، وتكليف حمزة طاهر حمد بمهام برئاسة وحدة التحري وجمع المعلومات #بنغازي.


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