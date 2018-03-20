#ليبيا_الآن | نشر الإتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات منتخب #ليبيا للناشئين فـي بطولة #إيطاليـا الوديـة، وتضم المجموعة أ #كرواتيا، #أمريكا إيطاليا وليبيا، على أن تتوزع على الشكل التالي:
ليبيا / كرواتيا – 25 أبريل
أمريكا / ليبيا – 26 أبريل
إيطاليا / ليبيا – 27 أبريل
#ليبيا_الآن | نشر الإتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات منتخب #ليبيا للناشئين…
#ليبيا_الآن | نشر الإتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات منتخب #ليبيا للناشئين فـي بطولة #إيطاليـا الوديـة، وتضم المجموعة أ #كرواتيا، #أمريكا إيطاليا وليبيا، على أن تتوزع على الشكل التالي:
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