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#ليبيا_الآن | نشر الإتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات منتخب #ليبيا للناشئين…

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | نشر الإتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات منتخب #ليبيا للناشئين فـي بطولة #إيطاليـا الوديـة، وتضم المجموعة أ #كرواتيا، #أمريكا إيطاليا وليبيا، على أن تتوزع على الشكل التالي:
ليبيا / كرواتيا – 25 أبريل
أمريكا / ليبيا – 26 أبريل
إيطاليا / ليبيا – 27 أبريل


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