#ليبيا_الآن | نشر الإتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات منتخب #ليبيا للناشئين فـي بطولة #إيطاليـا الوديـة، وتضم المجموعة أ #كرواتيا، #أمريكا إيطاليا وليبيا، على أن تتوزع على الشكل التالي:

ليبيا / كرواتيا – 25 أبريل

أمريكا / ليبيا – 26 أبريل

إيطاليا / ليبيا – 27 أبريل



