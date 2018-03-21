ليبيا_الآن| زار فرع منظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية غريان صباح ال…

#ليبيا_الآن| زار فرع منظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية غريان صباح اليوم الأربعاء، مدرسة الطليعة الإبتدائية المشتركة بالفرع البلدي بني داود ببلدية #غريان، لإحياء اليوم العالمي للغابات.
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