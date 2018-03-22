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#ليبيا_الآن| عميد بلدية #بنغازي، المستشار “عبدالرحمن العبار”، يلتقي رئيس الا…

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| عميد بلدية #بنغازي، المستشار “عبدالرحمن العبار”، يلتقي رئيس الاتحاد العربي للعبة الرجبى واللجنة الفنية المشرفة على إعداد مشروع ( رجبي ليبيا 2018) ومدير مكتب الشباب والرياضة بنغازي، ومدير المشروع الإنمائي التابع للأمم المتحدة، لمناقشة استضافة #بنغازي لرجبي مشروع ليبيا 2018 للبطولة العربية للرجبي.

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