ليبيا_الآن| عميد بلدية #بنغازي، المستشار “عبدالرحمن العبار”، يلتقي رئيس الا…

#ليبيا_الآن| عميد بلدية #بنغازي، المستشار “عبدالرحمن العبار”، يلتقي رئيس الاتحاد العربي للعبة الرجبى واللجنة الفنية المشرفة على إعداد مشروع ( رجبي ليبيا 2018) ومدير مكتب الشباب والرياضة بنغازي، ومدير المشروع الإنمائي التابع للأمم المتحدة، لمناقشة استضافة #بنغازي لرجبي مشروع ليبيا 2018 للبطولة العربية للرجبي.
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