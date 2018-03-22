ليبيا_الآن| صرح غسّان سلامة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبي…

#ليبيا_الآن| صرح غسّان سلامة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، إنّ ما يدعو للقلق استمرار أعمال العنف والنزاعات المحلية، في #ليبيا، وأن #داعش لا زالت تحتفظ بتواجد لها ونجحوا في شن بعض الهجمات مؤخرًا.
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