ليبيا_الآن | إجتمع المجلس البلدي #سرت لبحث الإجراءات التنفيذية فيما يتعلق ببد…

#ليبيا_الآن | إجتمع المجلس البلدي #سرت لبحث الإجراءات التنفيذية فيما يتعلق ببدل الايجار للعائلات المتضررة منازلها جراء الحرب على تنظيم #داعش الارهابي، ومتابعة ملف التعويضات عن عام 2011.









