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#ليبيا_الآن | إجتمع المجلس البلدي #سرت لبحث الإجراءات التنفيذية فيما يتعلق ببد…

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع المجلس البلدي #سرت لبحث الإجراءات التنفيذية فيما يتعلق ببدل الايجار للعائلات المتضررة منازلها جراء الحرب على تنظيم #داعش الارهابي، ومتابعة ملف التعويضات عن عام 2011.





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