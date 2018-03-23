ليبيا_الآن | إجتمع المجلس البلدي #سرت لبحث الإجراءات التنفيذية فيما يتعلق ببد…

#ليبيا_الآن | إجتمع المجلس البلدي #سرت لبحث الإجراءات التنفيذية فيما يتعلق ببدل الايجار للعائلات المتضررة منازلها جراء الحرب على تنظيم #داعش الارهابي، ومتابعة ملف التعويضات عن عام 2011.
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