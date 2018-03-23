#ليبيا_الآن| نظم مكتب تعليم وإندماج الفئات الخاصة #بغريان أمس الخميس إحتفالية بمناسبة “عيد الطفل”، بمشاركة عدد من الأطفال ذوي الإعاقة صُحبة أمهاتهم، وعضو المجلس البلدي غريان يوسف قدمور.
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