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#ليبيا_الآن| نظم مكتب تعليم وإندماج الفئات الخاصة #بغريان أمس الخميس إحتفالية …

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| نظم مكتب تعليم وإندماج الفئات الخاصة #بغريان أمس الخميس إحتفالية بمناسبة “عيد الطفل”، بمشاركة عدد من الأطفال ذوي الإعاقة صُحبة أمهاتهم، وعضو المجلس البلدي غريان يوسف قدمور.



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