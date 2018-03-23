ليبيا_الآن| كرمت هيئة الإستثمار العسكري بالقيادة العامة مجمع سيدي حسين، رئيس غ…

#ليبيا_الآن| كرمت هيئة الإستثمار العسكري بالقيادة العامة مجمع سيدي حسين، رئيس غرفة جهاز الحرس البلدي غرب #بنغازي توفيق حسين الورفلي، وأمر دوريات غرب بنغازي خالد عياد الورفلي، على مجهوداتهم التي بذلوها في خدمة المصلحة العامة وحفظهم على سير العمل بمهنية وإنضباط.
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