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#ليبيا_الآن| كرمت هيئة الإستثمار العسكري بالقيادة العامة مجمع سيدي حسين، رئيس غ…

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| كرمت هيئة الإستثمار العسكري بالقيادة العامة مجمع سيدي حسين، رئيس غرفة جهاز الحرس البلدي غرب #بنغازي توفيق حسين الورفلي، وأمر دوريات غرب بنغازي خالد عياد الورفلي، على مجهوداتهم التي بذلوها في خدمة المصلحة العامة وحفظهم على سير العمل بمهنية وإنضباط.


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