#ليبيا_الآن | أقفلت وحدة التحريات في الحرس البلدي #بنغازي مصنع حلويات في منطقة السلماني، لمخالفتخ الشروط الصحية، ووجود مواد غير مطابقة للمواصفات، ووجود أوساخ داخل المصنع.











