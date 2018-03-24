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#ليبيا_الآن | أقفلت وحدة التحريات في الحرس البلدي #بنغازي مصنع حلويات في منطقة…

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أقفلت وحدة التحريات في الحرس البلدي #بنغازي مصنع حلويات في منطقة السلماني، لمخالفتخ الشروط الصحية، ووجود مواد غير مطابقة للمواصفات، ووجود أوساخ داخل المصنع.






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