#ليبيا_الآن | أقفلت وحدة التحريات في الحرس البلدي #بنغازي مصنع حلويات في منطقة السلماني، لمخالفتخ الشروط الصحية، ووجود مواد غير مطابقة للمواصفات، ووجود أوساخ داخل المصنع.
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