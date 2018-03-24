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#ليبيا_الآن | أجرت الأمم المتحدة وأطراف حكومية من #ليبيا وناشطون ليبيون مشاورا…

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أجرت الأمم المتحدة وأطراف حكومية من #ليبيا وناشطون ليبيون مشاورات حول كيفية دعم #ليبيا، والإطار الإستراتيجي للفترة 2019-2020، والبرامج القُطرية الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة.




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