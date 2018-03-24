ليبيا_الآن | أعلنت المنظمة الدولية للهجرة IOM أن الأسبوع الماضي شهد زيارة 17 م…

#ليبيا_الآن | أعلنت المنظمة الدولية للهجرة IOM أن الأسبوع الماضي شهد زيارة 17 مندوبا حكوميًا من دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية إلى #ليبيا، لمراقبة الأنشطة التي تقوم بها المنظمة الدولية للهجرة. وقد زار الوفد وزارة الشؤون الخارجية، كما إلتقى وزير العمل.
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