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#ليبيا_الآن | أعلنت المنظمة الدولية للهجرة IOM أن الأسبوع الماضي شهد زيارة 17 م…

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أعلنت المنظمة الدولية للهجرة IOM أن الأسبوع الماضي شهد زيارة 17 مندوبا حكوميًا من دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية إلى #ليبيا، لمراقبة الأنشطة التي تقوم بها المنظمة الدولية للهجرة. وقد زار الوفد وزارة الشؤون الخارجية، كما إلتقى وزير العمل.



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