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#ليبيا_الآن| قام برنامج القوافل الطبية التابع للهلال الأحمر الليبي، بالكشف الطب…

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| قام برنامج القوافل الطبية التابع للهلال الأحمر الليبي، بالكشف الطبى المجانى؛ بمقرى المركز الصحي سلوق ومستشفى سلوق القروي ل 650 حالة مرضية بمدينة #سلوق.





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قناة الان

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