ليبيا_الآن| قام برنامج القوافل الطبية التابع للهلال الأحمر الليبي، بالكشف الطب…

#ليبيا_الآن| قام برنامج القوافل الطبية التابع للهلال الأحمر الليبي، بالكشف الطبى المجانى؛ بمقرى المركز الصحي سلوق ومستشفى سلوق القروي ل 650 حالة مرضية بمدينة #سلوق.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| إفتتاح صباح اليوم الأحد رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني ونائب رئيس…
تم النشر منذُ 1 ساعة
كيف تتعامل الاسرة مع ابنها المتعافي من #الإدمان؟ المخدرات بين الشباب العربي.. م…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن| فاز فريق ليبيا الغد أمس السبت بجائزة أفضل فيلم بالمسابقة الدولية ل…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مسابقة لإختيار ملكة جمال الأغنام في #ليبيا #عيش_الآن #اليوم
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك