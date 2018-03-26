ليبيا_الآن | نشرت بعثة الأمم المتحدة #إنفوجرافيك تُعلن فيه أن خطة الإستجابة ا…

#ليبيا_الآن | نشرت بعثة الأمم المتحدة #إنفوجرافيك تُعلن فيه أن خطة الإستجابة الإنسانية لعام 2018 بميزانية 313 مليون دولار أمريكي، لازمة لتقديم المساعدة الإنسانية إلى 0.94 مليون شخص، أي قرابة الـ940 ألف شخص في #ليبيا.
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