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#ليبيا_الآن | أقامت شركة خدمات النظافة العامّة في بلدية #سوق_الجمعة حملة نظافة…

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أقامت شركة خدمات النظافة العامّة في بلدية #سوق_الجمعة حملة نظافة شملت مختلف الشوارع والأحياء.




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