#ليبيا_الآن | أقامت شركة خدمات النظافة العامّة في بلدية #سوق_الجمعة حملة نظافة شملت مختلف الشوارع والأحياء.
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