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#ليبيا_الآن| قامت فرقة الصيانة التابعى لدائرة توزيع الأودية بالشركة العامة للكه…

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| قامت فرقة الصيانة التابعى لدائرة توزيع الأودية بالشركة العامة للكهرباء بمنطقة #سرت، بإعمال صيانة أحد الخطوط الهوائية المغذية لمساكن المواطنين بمنطقة #أبوهادي.


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قناة الان

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