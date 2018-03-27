ليبيا_الآن| قامت فرقة الصيانة التابعى لدائرة توزيع الأودية بالشركة العامة للكه…

#ليبيا_الآن| قامت فرقة الصيانة التابعى لدائرة توزيع الأودية بالشركة العامة للكهرباء بمنطقة #سرت، بإعمال صيانة أحد الخطوط الهوائية المغذية لمساكن المواطنين بمنطقة #أبوهادي.
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