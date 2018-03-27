ليبيا_الآن | نشر الحرس البلدي #بنغازي كشف بالألوان الشائعة الإستخدام في الأغذ…

#ليبيا_الآن | نشر الحرس البلدي #بنغازي كشف بالألوان الشائعة الإستخدام في الأغذية، محذرًا أن أي ألوان أخرى غير موجودة في المواصفة الليبية رقم (15) لسنة 2015 م الخاصة بالحدود القصوى للمضافات المسموح بها في الأغذية، ومواصفة لجنة دستور الأغذية الكودكس تعتبر محظورة الإستخدام.
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