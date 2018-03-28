ليبيا_الآن| الشركة العامة للكهرباء #ليبيا: قدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العا…

#ليبيا_الآن| الشركة العامة للكهرباء #ليبيا: قدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة تبلغ 4500 ميجاوات، وأن الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى 4700 ميجاوات، الأمر الذي يعني وجود عجز في الطاقة يصل إلى 200 ميجاوات.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن| #فيديو – #خاص| حالة الطقس المتوقعة في #ليبيا، الأربعاء 28 مارس …
تم النشر منذُ 3 ساعات
#ليبيا_الآن|صباح الخير على كل #ليبيا
تم النشر منذُ 4 ساعات
#ليبيا_الآن | زار رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني مركز #بنغازي لتأهيل المعا…
تم النشر منذُ 13 ساعة
أضف تعليقـك