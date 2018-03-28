ليبيا_الآن| الشركة العامة للكهرباء #ليبيا: قدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العا…

#ليبيا_الآن| الشركة العامة للكهرباء #ليبيا: قدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة تبلغ 4500 ميجاوات، وأن الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى 4700 ميجاوات، الأمر الذي يعني وجود عجز في الطاقة يصل إلى 200 ميجاوات.