#ليبيا_الآن| استضافت كلية الهندسة بجامعة #سرت محاضرة تثقيفية توعوية بعنوان مرض فشل الكلوي والأمراض المزمنة ألقاها الدكتور جسين الكاسح أخصائي امراض باطنة بمستشفى ابن سينا التعليمي.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| الشركة العامة للكهرباء #ليبيا: قدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العا…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن| قدم فريق الهجرة التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي #بنغازي بزيارة…
تم النشر منذُ 3 ساعات
تم النشر منذُ 4 ساعات
#ليبيا_الآن| #فيديو – #خاص| حالة الطقس المتوقعة في #ليبيا، الأربعاء 28 مارس …
تم النشر منذُ 5 ساعات
أضف تعليقـك