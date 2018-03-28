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#ليبيا_الآن| استضافت كلية الهندسة بجامعة #سرت محاضرة تثقيفية توعوية بعنوان مرض…

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| استضافت كلية الهندسة بجامعة #سرت محاضرة تثقيفية توعوية بعنوان مرض فشل الكلوي والأمراض المزمنة ألقاها الدكتور جسين الكاسح أخصائي امراض باطنة بمستشفى ابن سينا التعليمي.




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