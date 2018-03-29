ليبيا_الآن | إختتمـت بلدية #طرابلس المركز الـدورة التدريبيـة السادســة بعنـوا…

#ليبيا_الآن | إختتمـت بلدية #طرابلس المركز الـدورة التدريبيـة السادســة بعنـوان “مبادئ الإسعافات الأولية”، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام في ديوان البلدية، ضمن الدورات التدريبية المجانيـة التـي خصتهـا البلديـة للمـرأة، لتعزيز وتحفيز آفاق التنمية البشرية. وفي الختام تم توزيع شهادات معتمدة من مركز الإبداع العربي للتدريب والتأهيل
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