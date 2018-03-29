عاجل

#ليبيا_الآن | أعلنت بلدية #طرابلس المركز تعليق العمل داخل ديوان البلدية إحتجاج…

تم النشر منذُ 14 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أعلنت بلدية #طرابلس المركز تعليق العمل داخل ديوان البلدية إحتجاجاً على إختطاف عميد البلدية عبد الرؤوف بيت المال.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك