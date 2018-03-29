ليبيا_الآن | أعلنت بلدية #طرابلس المركز تعليق العمل داخل ديوان البلدية إحتجاج…

#ليبيا_الآن | أعلنت بلدية #طرابلس المركز تعليق العمل داخل ديوان البلدية إحتجاجاً على إختطاف عميد البلدية عبد الرؤوف بيت المال.
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