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#ليبيا_الآن | أصدر المجلس البلدي #طبرق قرارات تقضي بتكليف السيّد فتحي عبدالله …

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أصدر المجلس البلدي #طبرق قرارات تقضي بتكليف السيّد فتحي عبدالله حسن رئيسًا للفرع البلدي #القعرة، والسيد فرج سالم اكريم رئيسًا للفرع البلدي #باب_الزيتون، والسيّد فتحي الهمالي أرواق رئيسًا للفرع البلدي #كمبوت.



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