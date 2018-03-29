#ليبيا_الآن | أصدر المجلس البلدي #طبرق قرارات تقضي بتكليف السيّد فتحي عبدالله حسن رئيسًا للفرع البلدي #القعرة، والسيد فرج سالم اكريم رئيسًا للفرع البلدي #باب_الزيتون، والسيّد فتحي الهمالي أرواق رئيسًا للفرع البلدي #كمبوت.





