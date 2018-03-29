ليبيا_الآن| التفجير بسيارة مفخخة في البوابة الشرقية لمدينة #أجدابيا يحصد أروا…

#ليبيا_الآن| التفجير بسيارة مفخخة في البوابة الشرقية لمدينة #أجدابيا يحصد أرواح 7 جنود وتسبب بإصابة 15 آخرين، نقلوا جميعًا إلى مشفى “امحمد المقريف” لتلقي العلاج.