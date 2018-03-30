ليبيا_الآن | أنقذت منظّمة اطباء بلا حدود 122 مهاجر غير شرعي، بينهم العديد من ا…

#ليبيا_الآن | أنقذت منظّمة اطباء بلا حدود 122 مهاجر غير شرعي، بينهم العديد من القاصرين غير المصحوبين بذويهم والنساء الذين يسافرون بمفردهم، من على قارب مطاطي في محنة في المياه الدولية قبالة سواحل #ليبيا.
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