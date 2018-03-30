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#ليبيا_الآن | بدأت المرحلة الأولى من إتفاقية جامعة #سرت مع شركة الحداثه العال…

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | بدأت المرحلة الأولى من إتفاقية جامعة #سرت مع شركة الحداثه العالمية للإتصالات والتقنية، لتزويد الجامعة في خدمات الإنترنت، وجعله متاح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين عن طريق خدمة “هوت سبوت”.








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