ليبيا_الآن | بدأت المرحلة الأولى من إتفاقية جامعة #سرت مع شركة الحداثه العال…

#ليبيا_الآن | بدأت المرحلة الأولى من إتفاقية جامعة #سرت مع شركة الحداثه العالمية للإتصالات والتقنية، لتزويد الجامعة في خدمات الإنترنت، وجعله متاح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين عن طريق خدمة “هوت سبوت”.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن | أنقذت منظّمة اطباء بلا حدود 122 مهاجر غير شرعي، بينهم العديد من ا…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
ليالي #القدس.. مهرجان لإحياء الثقافة الفلسطينية #عيش_الآن #فلسطين #اليوم
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن | وصل مساء أمس عميد بلدية #طرابلس المركز عبدالرؤوف بيت المال إلى م…
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك