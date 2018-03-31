#ليبيا_الآن | أقامت منظمة الصحة العالمية WHO ورشة عمل لبناء القدرات حول تطوير “إستراتيجية وطنية لليقظة الدوائية في #ليبيا“، تهدف إلى تعزيز نظام المعلومات الصحية وإدارة سلسلة الإمدادات الطبية (شمس)، بدعمٍ من الإتحاد الأوروبي.