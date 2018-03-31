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#ليبيا_الآن| أعدم عناصر الحرس البلدي #أجدابيا كميات كبيرة من المواد الكيماوية …

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أعدم عناصر الحرس البلدي #أجدابيا كميات كبيرة من المواد الكيماوية وصودا كاوية، تقدر بـ38 طنًا، انتهت صلاحيتها منذ عام 2012.

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