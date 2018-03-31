#ليبيا_الآن| أعدم عناصر الحرس البلدي #أجدابيا كميات كبيرة من المواد الكيماوية وصودا كاوية، تقدر بـ38 طنًا، انتهت صلاحيتها منذ عام 2012.
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