#ليبيا_الآن| المفوضية الوطنية العليا للانتخابات: بلغ عدد الناخبين المسجلين 363 ناخبًا، فيما وصل عدد المسجلين بالخارج عن طريق منظومة التسجيل حتى لحظة إقفالها في 12 مارس الماضي بلغ (6,267) ناخب، أكبر عدد ناخبين من الخارج جاء من النيجر، والأردن، وصربيا، ومصر. فيما جاء أقل تسجيل عدد ناخبين من أوكرانيا وآيرلندا.
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