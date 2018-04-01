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#ليبيا_الآن| إستمرار حملة إصلاح 2 التي أطلقتها بلدية #أبوسليم للموسم الثاني عل…

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| إستمرار حملة إصلاح 2 التي أطلقتها بلدية #أبوسليم للموسم الثاني على التوالي، لصيانة المدارس بالبلدية، بمتابعة عضو المجلس البلدي مسؤول ملف التعليم بالمجلس محمد عبدالحفيظ، وادارة العلاقات والإعلام المحلي ببلدية أبوسليم .




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