ليبيا_الآن| إستمرار حملة إصلاح 2 التي أطلقتها بلدية #أبوسليم للموسم الثاني عل…

#ليبيا_الآن| إستمرار حملة إصلاح 2 التي أطلقتها بلدية #أبوسليم للموسم الثاني على التوالي، لصيانة المدارس بالبلدية، بمتابعة عضو المجلس البلدي مسؤول ملف التعليم بالمجلس محمد عبدالحفيظ، وادارة العلاقات والإعلام المحلي ببلدية أبوسليم .







