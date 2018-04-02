#ليبيا_الآن| أجرى الفريق الطبي الدولي الذي انضم إلى مركز طبرق الطبي مؤخراً، 8 عمليات قلب مفتوح، ويستمر عمل الفريق الطبي الذي يتعاون مع أطباء من #ليبيا، بإجراء عملياته طيلة شهر أبريل/ نيسان الجاري.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| هدوء حذر في #درنة، عقب اشتباكات ليلية بالمدفعية الثقيلة، في محور …
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن| صباحكم خير ومحبة وإشراقة.
تم النشر منذُ 3 ساعات
#ليبيا_الآن| أعلنت وزارة الإقتصاد في الحكومة الليبية المؤقتة إعادة قرار حضر تصد…
تم النشر منذُ 12 ساعة
أضف تعليقـك