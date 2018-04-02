#ليبيا_الآن| أجرى الفريق الطبي الدولي الذي انضم إلى مركز طبرق الطبي مؤخراً، 8 عمليات قلب مفتوح، ويستمر عمل الفريق الطبي الذي يتعاون مع أطباء من #ليبيا، بإجراء عملياته طيلة شهر أبريل/ نيسان الجاري.