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#ليبيا_الآن| أجرى الفريق الطبي الدولي الذي انضم إلى مركز طبرق الطبي مؤخراً، 8 …

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أجرى الفريق الطبي الدولي الذي انضم إلى مركز طبرق الطبي مؤخراً، 8 عمليات قلب مفتوح، ويستمر عمل الفريق الطبي الذي يتعاون مع أطباء من #ليبيا، بإجراء عملياته طيلة شهر أبريل/ نيسان الجاري.

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