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#ليبيا_الآن| المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، يطلق عملية عسكرية بعنوان “عاصفة وطن،…

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، يطلق عملية عسكرية بعنوان “عاصفة وطن،، تستهدف ملاحقة وتصفية بؤر الإرهاب في #ليبيا.

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قناة الان

قناة الان

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