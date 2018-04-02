#ليبيا_الآن| المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، يطلق عملية عسكرية بعنوان “عاصفة وطن،، تستهدف ملاحقة وتصفية بؤر الإرهاب في #ليبيا.
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