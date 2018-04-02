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#ليبيا_الآن | إجتمعت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام والجامع الليبي الليب…

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمعت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام والجامع الليبي الليبي بحضور أعضاء من بلديات #سرت و #هراوة و #خليج_السدرة، ومجلس جامعة سرت ومؤسسات المجتمع المدني واتحاد النساء، لبحث المصالحة بين كل الفرقاء الليبين بالتوقيع على ميثاق شرف واحلال السلام والأمن ودعم الاستقرار ومناقشة المؤتمر الوطني العام والجامع الليبي الليبي الزمع عقده





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