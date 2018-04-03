ليبيا_الآن| قام فنيو إدارة التركيبات بالإدارة العامة للنقل‏، بتجميع محول جهد 2…

#ليبيا_الآن| قام فنيو إدارة التركيبات بالإدارة العامة للنقل، بتجميع محول جهد 220/30.kv.بسعة Mw100 بمحطة #العجيلات، وتعبئة الزيت استعداداً لشحنه.
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