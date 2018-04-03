ليبيا_الآن | بدأت لجنة الاشراف على المصائف وتنظيم الشواطئ في المجلس البلدي #ص…

#ليبيا_الآن | بدأت لجنة الاشراف على المصائف وتنظيم الشواطئ في المجلس البلدي #صبراتة إزالة وتنظيف الشواطئ من المباني العشوائية التي بنيت بطريقة غير قانونية. وتعمل اللجنة بالتعاون مع عدد من الأجهزة الأمنية على أعمال التنظيف والإزالة بداية من المصائف بمنطقة الوادي.







