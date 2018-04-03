ليبيا_الآن | إنطلقت حملة أهلية لترميم بعض الطرق المعبدة، بإشراف ورعاية الفرع ا…

#ليبيا_الآن | إنطلقت حملة أهلية لترميم بعض الطرق المعبدة، بإشراف ورعاية الفرع البلدي قصر أحمد، وبالتنسيق مع ديوان بلدية #مصراتة.
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