#ليبيا_الآن| زار رئيس جهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية بالمنطقة الشرقية فرج صالح مؤمن فرع #الأبيار اليوم الأربعاء، حيث أطلع على وضع الفرع بالكامل وعلى حالة غرفة الإيواء والحالة الصحية للمهاجرين داخل غرفة الإيواء ، والمشاكل والعراقيل التي تواجه الفرع.
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