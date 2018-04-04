#ليبيا_الآن| زار رئيس جهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية بالمنطقة الشرقية فرج صالح مؤمن فرع #الأبيار اليوم الأربعاء، حيث أطلع على وضع الفرع بالكامل وعلى حالة غرفة الإيواء والحالة الصحية للمهاجرين داخل غرفة الإيواء ، والمشاكل والعراقيل التي تواجه الفرع.









