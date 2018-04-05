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#ليبيا_الآن | القبض على تجار آثار في #إسبانيا، على صلة بالقطع الأثرية المهربة …

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | القبض على تجار آثار في #إسبانيا، على صلة بالقطع الأثرية المهربة من #ليبيا والتي يُعتقد أن تنظيم #داعش الإرهابي قد نهبها، وتوقيفهم بتهم العضوية في منظمة إجرامية وتزوير الوثائق وتهريب وتمويل الإرهاب.

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